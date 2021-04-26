Капитан ЦСКА Сергей Андронов дал комментарий по итогам пятого матча серии финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Авангард» (0:2, 2-3).

«Хорошая, напряженная игра. Допустили не очень приятные ошибки, которые обернулись голами в наши ворота. В финальных сериях так играть нельзя.

В каких компонентах надо прибавить, чтобы начать реализовывать моменты? Начать забивать голы. Агрессивнее играть в нападении — это ключ.

Почему шайба не попадает в ворота при активной игре в атаке? Мы тоже, порой, себе такие вопросы задаем. Загадка какая-то. Но ничего, надо будет ее разгадывать как-то.

Голы в меньшинстве? Если не первый раз, то уже не случайность, а закономерность. Нужно быть сконцентрированнее в этих моментах. Макс Шалунов — большая часть команды, к счастью, будет играть в следующем матче. Мы на линии, серия на линии. Ключевой момент? Они забили два гола, а мы ноль», — приводит слова Андронова сайт ЦСКА.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Авангарда». Следующий матч пройдет 28 апреля в Балашихе, где омский клуб проводит домашние матчи.