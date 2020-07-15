Андригетто стал игроком «Цюриха». Ранее он расторг контракт с «Авангардом»

«Цюрих»?? объявил о подписании контракта с экс-нападающим «Авангарда» Свеном Ангдригетто. 27-летний форвард заключил пятилетний контракт. Он будет выступать под 10-м номером.

Прошедший сезон стал для нападающего первым в КХЛ. Андригетто сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата, набрав 27 очков (13+14) при показателе полезности «+2» и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф на счету форварда шесть игр, ни одной шайбы и две голевые передачи при полезности «-5».

Ранее генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков заявил, что контракт со швейцарским форвардом был расторгнут без выплаты компенсации.