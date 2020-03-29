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Андригетто не собирается покидать «Авангард»

12:41
Свен Андригетто. Фото Instagram.
Свен Андригетто. Фото Instagram.
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Нападающий «Авангарда» Свен Андригетто поделился впечатлениями от игры в России.

— Из России я прилетел в США. Моя невеста и ее семья живут в Денвере. Из Швейцарии я уже не мог бы прилететь в Северную Америку, — приводит слова Андригетто SRF.

В России я многому научился за год, серьезно прибавил. Новая страна, новая культура, хорошие люди.

В КХЛ хоккей кардинально отличается от НХЛ. Я ждал, что он будет более техничным, но все оказалось иначе. Каждая игра — это настоящая битва. Нужно было адаптироваться.

Конечно, обидно, что мы вылетели в первом раунде плей-офф. Ведь в прошлом году команда дошла до финала. Долже взять часть вины и на себя. Могу показывать хоккей получше.

Я никогда не общался с Сушинским лично. Но ясно, что если у команды не все в порядке, то за это в ответе лидеры и легионеры. Я получил положительные отзывы о своей игре от Боба Хартли. Все это побуждает меня сыграть еще сильнее в следующем сезоне. Я выполню условия своего контракта. Все остальное — спекуляции. Мне нравится в России, я вернусь туда.

Контракт швейцарского нападающего с «Авангардом» рассчитан до 30 апреля 2021 года.

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