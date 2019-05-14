Андриевский стал главным тренером минского "Динамо"

"Динамо" объявил о назначении Александра Андриевского на пост главного тренера команды. В ближайшее время совместно с руководством 50-летний белорусский специалист сформирует свой тренерский штаб.

Андриевский, будучи игроком, в разные годы выступал за "Динамо" и в сумме провел в девять сезонов. Также он лолгие годы был лидером и капитаном национальной сборной.

Тренерскую работу он тоже начинал в "Динамо": в сезоне-2006/07 ассистировал Любомиру Поковичу и Эдуарду Занковцу. После этого работал в "молодежке" и "Гомеле". В первый год существования КХЛ принял "зубров" по ходу "регулярки", сменив на мостике Глена Хэнлона. В дальнейшем он на протяжении пяти сезонов входил в штаб команды: дважды его возглавлял, а также помогал Мареку Сикоре и Кари Хейккиле.

– Добро пожаловать домой, Александр Леонидович! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.