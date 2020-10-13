Андриевский об отставке из «Сочи»: «Позвоните в клуб, вам там скажут, правда или нет»

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский ответил на вопрос о своей отставке из клуба.

— Позвоните в клуб, вам там скажут, правда или нет, — сказал белорусский тренер.

Ранее в СМИ появилась информация, что новым главным тренером сочинцев станет Евгений Ставровский.

В турнирной таблице КХЛ «Сочи» занимает девятое место на «Западе». В последнем матче южане уступили «Авангарду» (2:7) (Михаил Скрыль).