КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Андриевский об отставке из «Сочи»: «Позвоните в клуб, вам там скажут, правда или нет»

14:33
Теги:

Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский ответил на вопрос о своей отставке из клуба.

— Позвоните в клуб, вам там скажут, правда или нет, — сказал белорусский тренер.

Ранее в СМИ появилась информация, что новым главным тренером сочинцев станет Евгений Ставровский.

В турнирной таблице КХЛ «Сочи» занимает девятое место на «Западе». В последнем матче южане уступили «Авангарду» (2:7) (Михаил Скрыль).

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир