Андриевский об отставке из «Сочи»: «Позвоните в клуб, вам там скажут, правда или нет»
14:33
Главный тренер «Сочи» Александр Андриевский ответил на вопрос о своей отставке из клуба.
— Позвоните в клуб, вам там скажут, правда или нет, — сказал белорусский тренер.
Ранее в СМИ появилась информация, что новым главным тренером сочинцев станет Евгений Ставровский.
В турнирной таблице КХЛ «Сочи» занимает девятое место на «Западе». В последнем матче южане уступили «Авангарду» (2:7) (Михаил Скрыль).
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