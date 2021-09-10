Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Обидно проигрывать такие матчи, — считает Андриевский. — Ни в коем случае не умоляю достоинств «Магнитки», но считаю, что до второй пропущенной шайбы мы играли хорошо и заслуживали победу. Рано поверили в то, что она близка. Это сыграло с нами злую шутку. Тут мне хочется поддержать ребят. У нас был долгий выезд, сейчас возвращаемся во Владивосток, где будет первый матч при родных болельщиках. Если будем играть так, как сегодня до второго пропущенного гола, у нас все будет неплохо. У нас есть ошибки. Не хватает времени их убрать сразу — игры идут через день. С каждым матчем какие-то компоненты становятся лучше и лучше, но до совершенства еще не довели.

— Команда дополучила нормальных нагрузок на предсезонке?

— Нет. В первых матчах было видно, что не хватает игрового ритма. Это уже пройденный этап и звучит как отмазки. 20 августа мы сыграли последний тренировочный матч — и то у нас много ребят были на просмотре. Основным составом вообще не играли, легионеры приехали только после 22 числа. Еще нет взаимопонимания в пятерках.

— Насколько сбалансированным вам кажется состав «Адмирала» в перспективе?

— Любой тренер скажет, что еще хотел бы усилиться. Селекция будет вестись. На данный момент со всеми ребятами, которые в составе, можно решать задачу выхода в плей-офф, которую поставили перед нами.

— У «Адмирала» сохраняется опция для подписания легионера. Планируется ли приглашение еще одного иностранца?

— Мы этого хотим, но пока некого приглашать. Нам явно надо усиливаться. Кто это будет — защитник, центральный или крайний нападающий — будем разбирать. На данном момент никого нет. Все чемпионаты только начинаются.