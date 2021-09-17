Андриевский — о матче с «Северсталью»: «Удача повернулась к «Адмиралу» лицом»

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:1).

«Самая тяжелая игра за этот небольшой отрезок. Начали неплохо, видно было, что ребята горят желанием одержать первую победу, но с 14-й минуты не стало ничего получаться. Хорошо, что выстояли в меньшинстве. Удача повернулась к нам лицом, первые два гола забили из-за грубых ошибок соперника, потом было уже полегче», — цитирует Андриевского официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Адмирал», который одержал первую победу, с 5 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Северсталь» с 5 очками — на 12-й строчке Запада.