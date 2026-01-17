Андриевский назвал причины поражения «Амура» от «Ак Барса»

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Матч очень тяжело для нас сложился. Первый период дал хороший толчок в игре одной команде, и напротив — другой. В одном периоде четыре удаления, одни игроки наелись, другие сидели на скамейке холодными. Во втором периоде соперник грамотно воспользовался этим преимуществом, закрывали нас в зоне. Мы переигрывали свои смены и в конце второго периода было видно уже хорошо, что соперник гораздо свежее. По совокупности это все сыграло свою роль», — приводит слова Андриевского пресс-служба «Амура».

«Ак Барс» с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 39 баллами располагается на девятой строчке.

В следующем матче «Ак Барс» 19 января на выезде встретится с «Адмиралом». «Амур» в этот же день примет «Металлург».