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Андриевский: «Адмиралу» нужна была победа. Надеюсь, она придаст сил»

16:10
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Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:1).

«Тяжелая игра для нас выдалась, первый период неплохо сыграли, инициативой владели. Потом соперник перехватил, было нелегко во втором периоде — дальняя лавка, переигрывали отрезки. Но ребята молодцы, что выдержали. Единственное — когда забили первый гол, стали действовать неправильно, чуть-чуть играть на удержание, отошли от плана на игру. Молодцы, что, пропустив, забили второй, выиграли матч. Нам нужна была эта победа, особенно, в плане психологии. Надеюсь, что она придаст нам сил. Все понимают, в какой ситуации мы находимся, все работают — по тому, как ребята работают на льду, вопросов нет. У нас есть моменты в игре, которые хромают. Мы видим их, работаем на тренировках, но пока не очень получается, к сожалению», — цитирует Андриевского официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Адмирал» с 8 очками занимает 10-е место в Восточной конференции, «Торпедо» с 12 очками — на 9-й строчке Запада.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/10/02/490481.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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