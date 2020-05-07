Андрей Зюзин назначен спортивным директором «Сочи»
Новым спортивным директором «Сочи» стал Андрей Зюзин. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что в обязанности Зюзина будет входить организация и руководство спортивной деятельностью «Сочи», селекционной и аналитической службой, создание необходимых условий для реализации новой концепции спортивного развития клуба, учебно-тренировочного и соревновательного процессов. Он будет спортивным директором клуба в следующем сезоне Кроме того, ожидаются изменения в селекционной и аналитических службах.
Занимавший ранее должность спортивного директора «Сочи» Сергей Гомоляко в сезоне-2020/21 продолжит работу в системе клуба в качестве профессионального скаута.
42-летний Андрей Зюзин ранее выходил в тренерский штаб «Салавата Юлаева».
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=HK-Sochi-realizuet-novuju-koncepciju-razvitija-kluba-9937