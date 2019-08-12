Андрей Зюзин: "Хочется, чтобы через несколько лет Пашин играл в "Салавате Юлаеве"

Экс-защитник "Салавата Юлаева","Сан-Хосе" и "Миннесоты" Андрей Зюзин поделился мнением о перспективах Александра Пашина. Он в составе юниорской сборной России выиграл Кубок Глинки/Гретцки. В полуфинале и финале на его счету пять шайб. Сборная России с Зюзиным в составе в 1995 году также одержала победу.

– У нас в свое время была хорошая сборная: я, Сергей Самсонов, мы его выиграли в 1995 году, 24 года назад,- цитирует ProSportStory Зюзина. - Мне приятно, что Пашин не просто поехал туда и сыграл, а именно показал себя, продемонстрировал, что может забивать, показал свою результативность как нападающий. Это очень престижно и значимо.

Для меня тот турнир тоже был своеобразным началом, я тоже себя неплохо показал. На том турнире получил приз лучшего защитника. Я был ассистентом капитана, мне предлагали быть капитаном, но посчитал, что Сергей Самсонов больше заслуживает быть им. Тем не менее, в сборной все капитаны.

Играет команда, выигрывает команда. Пашин – молодец. Но сейчас еще рано говорить о больших перспективах, у него все впереди, только начинается. Не хочется, чтобы все остановилось на словах, когда его называют молодым и перспективным. Хочется, чтобы через несколько лет он играл в "Салавате Юлаеве" – команде КХЛ. Следующие этапы у него – это чемпионаты мира своего возраста, обычные чемпионаты мира. Ему нужно продолжать расти как спортсмен.

Александр Пашин: "Очень хотелось бы выиграть чемпионат мира"