Андрей Зубарев: «Игру отдали сами»

Защитник СКА Андрей Зубарев прокомментировал домашнее поражение от ЦСКА (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— В этот раз понадежнее сыграли в обороне, чем в прошлый раз, — сказал Зубарев. — Если с такой командой допустишь ошибку, то она может обернуться голом в твои ворота. Ошибки все равно допустили, пропустили в меньшинстве. Сколько ни разбирали, но есть моменты, которые нужно поправлять. Зато забили, индивидуальные действия Ткачева помогли. С такими командами нужно сразу территориальное преимущество забирать, здесь борьба не столько силовая, сколько борьба характеров. Нужно переломить соперника. СКА в характере не уступил.

ЦСКА играл в ту игру, которую мы знали. Мы повернули удачу в свою сторону, но в концовке не смогли забить. Обидно, что удача была на нашей стороне, а мы игру отдали сами.

У нас в чемпионате еще не было двух матчей за два дня, только в плей-офф пару лет назад. Но настраивать на матч ЦСКА нас не надо было. Конечно, мы расстроились из-за вчерашнего поражения. А проиграть две подряд — вдвойне обидно.

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