Андрей Светлаков: "Такой мастер, как Капризов, усилит любую тройку"

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков рассказал о подготовке команды к финальной серии КХЛ против "Авангарда".

– Что чувствуете после победы над СКА? К серии с "Авангардом" готовы?

– Мы уже успокоились и готовимся к предстоящей серии. Все мысли сейчас о финале.

– Не боитесь жесткости "Авангарда"? Тальбо, Емелин – хорошие провокаторы.

– Нужно показывать свою игру и не обращать внимание на подобные провокации. Мы тоже будем отвечать жестко.

– Как перевод Капризова повлиял на ваше звено?

– У нас каждый игрок может подстроиться и сыграть с кем угодно. Такой мастер, как Кирилл, любую тройку усилит. Мы уже играли с ним в одном звене на молодежном чемпионате мира в Финляндии.

– Вы набирали очки пять матчей подряд в плей-офф.

– Сейчас личная статистика уходит на второй план. Думаешь исключительно о команде.

– Что для вас "Авангард"?

– Скорость, агрессия, жесткий стиль. Мастеровитая команда.

– Вам остался один шаг до мечты.

– Последний бой – самый трудный.

– Вы – игрок меньшинства. У "Авангарда" лучшее большинство в плей-офф.

– Да, они хорошо реализуют численное преимущество. Будем работать: тренеры нам все покажут и расскажут – постараемся их нейтрализовать.

Первый матч между ЦСКА и "Авангардом" состоится 13 апреля в Москве. Начало в 17.00 по московскому времени. (Алена Гребенькова)