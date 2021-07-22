Андрей Светлаков: «С каждым сезоном ты хочешь что-то доказать себе и всем остальным»

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

— В предстоящем сезоне КХЛ будет месячная пауза на Олимпиаду. Для вас это позитивный момент или наоборот?

— Игровой тонус все равно за такой период уйдет. Мне, наверное, лучше больше играть, меньше тренироваться — так интереснее, — цитирует Светлакова сайт московского клуба.

— В прошлом сезоне ЦСКА был лучшим в регулярке, выиграл Западную конференцию. Но главной цели — победы в Кубке Гагарина, добиться не удалось. Во время межсезонья думали, почему все-таки не получилось сделать этот последний шаг?

— Да, конечно обидно. Мы к этому шли весь сезон. Старались, но что поделать, это спорт. Значит ты был на тот момент слабее и есть над чем работать. Всегда нужно во всем улучшать свою игру, чтобы следующий сезон был лучше предыдущего. При любом раскладе мы делаем работу над ошибками. Без этого никуда. Тем более, сейчас новый сезон, а значит новая работа над ошибками. Все будет хорошо.

— Осталась спортивная злость после минувшего сезона?

— Без нее никуда, если ее нет, то далеко не заберешься. Она всегда присутствует. С каждым сезоном ты хочешь что-то доказать себе и всем остальным.

— Чего ждать болельщикам в сезоне-2021/22?

— Я очень надеюсь, что игры будут проходить со зрителями, потому что без наших болельщиков играть тяжелее. Мы же играем именно для них. Наши болельщики отдохнули и соскучились по хоккею, поэтому в новом сезоне, надеюсь, пандемия не помешает собрать полный стадион, который будет гнать нас вперед, а мы будем делать все, чтобы радовать их победами и забитыми шайбами.