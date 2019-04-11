04:09 | Хоккей — КХЛ

Андрей Светлаков: "Мы готовы к настоящей битве с "Авангардом"

0
Обсудить

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков поделился ожиданиями от противостояния с "Авангардом" в финале Кубка Гагарина.

-– Надо быть готовыми ко всему, – цитируют Светлакова "Известия". – Это финал, здесь никто никого жалеть не будет. Мы готовы к настоящей битве с "Авангардом", будем играть на победу.

Первый матч между ЦСКА и "Авангардом" состоится 13 апреля в Москве. Начало в 17.00 по московскому времени.

Все о КХЛ - здесь.

 

 

Дополнительная информация

https://iz.ru/866237/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/armiia-i-avangard-moskovskii-i-omskii-kluby-vstretiatsia-v-finale-kkhl

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ