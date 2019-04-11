Андрей Светлаков: "Мы готовы к настоящей битве с "Авангардом"

Форвард ЦСКА Андрей Светлаков поделился ожиданиями от противостояния с "Авангардом" в финале Кубка Гагарина.

-– Надо быть готовыми ко всему, – цитируют Светлакова "Известия". – Это финал, здесь никто никого жалеть не будет. Мы готовы к настоящей битве с "Авангардом", будем играть на победу.

Первый матч между ЦСКА и "Авангардом" состоится 13 апреля в Москве. Начало в 17.00 по московскому времени.

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