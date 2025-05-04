Хоккей
4 мая, 20:31

Светлаков: «Хоккей — игра ошибок. «Динамо» вынудило нас их сделать»

Федор Носов

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков рассказал о причинах поражения от московского «Динамо» (1:3) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

— Начало игры у нас не получилось. Во втором периоде перестроились, были моменты хорошие, но не реализовали, а в третьем пропустили. Едем домой и готовимся.

— Была какая-то успокоенность?

— Серия идет до четырех побед, поэтому у нас остается задача выиграть один матч.

— Сегодня проиграли «Динамо» или сами себе?

— Хоккей — игра ошибок. «Динамо» вынудило нас их сделать. Мы не воспользовались их ошибками и создали меньше трафика.

Нападающий &laquo;Динамо&raquo; Артем Швец-Роговой празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Трактора&raquo;.«Динамо» выстояло и забрало первый матч в серии! Кудашов снял проклятие игр с «Трактором» в плей-офф

«Динамо» выиграло первый матч в полуфинале плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Трактора». Следующая игра команд состоится в Челябинске 6 мая.

Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
