Светлаков: «Хоккей — игра ошибок. «Динамо» вынудило нас их сделать»

Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков рассказал о причинах поражения от московского «Динамо» (1:3) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

— Начало игры у нас не получилось. Во втором периоде перестроились, были моменты хорошие, но не реализовали, а в третьем пропустили. Едем домой и готовимся.

— Была какая-то успокоенность?

— Серия идет до четырех побед, поэтому у нас остается задача выиграть один матч.

— Сегодня проиграли «Динамо» или сами себе?

— Хоккей — игра ошибок. «Динамо» вынудило нас их сделать. Мы не воспользовались их ошибками и создали меньше трафика.

«Динамо» выиграло первый матч в полуфинале плей-офф КХЛ. Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Трактора». Следующая игра команд состоится в Челябинске 6 мая.