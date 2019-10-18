Андрей Стась: «Стараемся никогда не играть на удержание»

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась поделился эмоциями после победы над «Автомобилистом» (3:1).

— Приятно выигрывать в день рождения, — приводит слова игрока официальный сайт КХЛ. — Тем более, у такой хорошей команды. Но мы стараемся настраиваться на каждую игру. Знали, что «Автомобилист» в Екатеринбурге всегда хорошо начинает матчи, поэтому поджимали их во всех местах. Хорошо, что получилось забить два быстрых гола. Было непросто выдержать семь минут меньшинства. Но это удаление, наверное, больше сплотило команду. Сплотились, услышали тренера и за счет самоотдачи выстояли.

Мы стараемся никогда не играть на удержание. Третий период старались действовать еще активнее, чем первые два. Думаю, именно наше давление принесло успех. Четвертая победа кряду? Все победы рабочие. За счет командных действий, труда и самопожертвования такой результат получается.

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