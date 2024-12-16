Форвард минского «Динамо» Стась: «Мы будем играть стабильнее, правильнее и нам будет все по плечу»

Нападающий минского «Динамо» Андрей Стась высказался об игре и результатах команды в первой половине сезона-2024/25 в КХЛ.

«Не хватает стабильности в нашей игре. Мы работаем над этим, у нас есть некоторые вопросы, которые надо решить, чтобы становиться лучше. Мы будем играть стабильнее, правильнее. И нам будет все по плечу», — цитирует Стася «РБ Спорт».

Минская команда ушла на зимнюю паузу на 7-м месте в Западной конференции с 38 очками за 34 матча.