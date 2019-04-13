Андрей Стась - об отмененном голе: "Получилось так, что шайба в меня попала"

Нападающий "Авангарда" Андрей Стась прокомментировал поражение от ЦСКА (2:5) в первом матче финала Кубка Гагарина. По ходу встречи гол Стася был отменен, поскольку шайба отскочила в ворота от его ноги.

– Вы специально так голеностоп вытягивали, чтобы шайбы коснуться, когда гол отменили?

– Пускай это останется на усмотрение судей. Не засчитали – и все. Мы забыли.

– Вы как будто пытались увернуться от шайбы.

– Просто получилось так, что она в меня попала.

– "Авангард" очень слабо начал.

– Сложно сказать, с чем это связано. Может, нервозность была. Старались действовать проще. Надеюсь, в следующем матче будем действовать по-другому.

– Вы, очевидно, разбирали форчек ЦСКА, но проходить его поначалу не получалось совсем.

– Знаем, что ЦСКА – мобильная хорошая команда, против которой сложно играть. В следующем матче сосредоточимся на собственной игре, чтобы допускать меньше потерь. Надеюсь, все будет намного лучше.

– Если брать ваше звено, оно нормально смотрелось, когда вы действовали максимально просто. Вброс, борьба, подборы. Может, так и следует играть против ЦСКА?

– Такой хоккей в плей-офф практически всегда. Поэтому будем стараться действовать так.

– Шансов на победу совсем не было?

– Я бы так не сказал. Были моменты, когда мы могли переломить игру. Мы забыли уже этот матч. (Игорь Еронко)

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