Андрей Стась играет дома в хоккей с детьми

Когда папе хочется поиграть в хоккей, клюшки берут все ? Андрей Стась проводит время с семьёй — и всё правильно делает, весь сейчас всем #лучшедома ? #будьдома #stayathome



P. S. Кто узнал трек на фоне? Напишите! pic.twitter.com/YXBFEA6nGG