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Андрей Стась играет дома в хоккей с детьми

16:12
Андрей Стась. Фото ХК "Авангард"
Андрей Стась. Фото ХК "Авангард"
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Нападающий «Авангарда» Андрей Стась проводит время на карантине, играя в хоккей со своими детьми.

Сезон КХЛ-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

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