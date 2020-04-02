Андрей Стась играет дома в хоккей с детьми
16:12
Нападающий «Авангарда» Андрей Стась проводит время на карантине, играя в хоккей со своими детьми.
Сезон КХЛ-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Когда папе хочется поиграть в хоккей, клюшки берут все ? Андрей Стась проводит время с семьёй — и всё правильно делает, весь сейчас всем #лучшедома ? #будьдома #stayathome— ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 2, 2020
P. S. Кто узнал трек на фоне? Напишите! pic.twitter.com/YXBFEA6nGG
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 952 171 человека. Умерших — 48 320, выздоровевших — 202 541. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.
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