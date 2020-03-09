Андрей Стась: «Даем «Салавату» воздух»

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:6) в 5-м матче первого раунда Кубка Гагарина-2020. Счет в серии 3-2 в пользу уфимцев.

— Невынужденные ошибки сегодня повлияли на результат. Мы с партнерами Потаповым и Дедуновым по своему звену стараемся не только разрушать, но и создавать. Но все решилось в игре в неравных составах. Мы старались играть как можно активнее в большинстве, но не очень получилось.

У нас есть еще матч, нам некуда отступать, в Уфе отдадим себя полностью.

Фол на Зернове? У нас есть судейский комитет, пусть он разбирается, сколько там минут штрафа было. Можно сказать, что этот эпизод повлиял на команду, Зернов очень важный игрок для «Авангарда».

Потеря концентрации, ошибки в средней зоне, даем сопернику воздух — все это повлияло на итоговый результат. (Игорь Еронко)