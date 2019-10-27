Андрей Стась: «Авангард» ни в чем не уступал ЦСКА"

Нападающий «Авангарда» Андрей Стась подвел итоги домашнего поражения от ЦСКА (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— В большинстве мы могли сыграть лучше — это не получилось, — отметил Стась. — Забиваем в последнее время мало, но мы работаем над реализацией на тренировках. Видимо, не хватает уверенности. Будем стараться улучшить результативность.

Игра боевая, мы ни в чем не уступали ЦСКА. Бывает такой период в играх, когда не идет шайба в ворота, будем бороться. (Игорь Еронко)