Андрей Скабелка: «Я не согласен, что мы куда-то отошли»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:4 ОТ).

— Я, наверное, скажу, что мы хорошо играли весь матч. Поздравляю «Динамо» с победой. Сейчас все очки, как говорится, на вес золота. Плотность большая. Больше у меня комментариев нет, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса».

— Андрей Владимирович, повели 3:2. Инициатива была целиком у нас. Почему потом просели, стали действовать ближе к своим воротам. Это было указание тренерского штаба?

— Никуда мы не просели. Играли также, как и играли. Все то же самое. Весь матч хорошая игра была. 60 минут нам удалось сыграть достаточно ровно. Счет не всегда отражает игру. Бывает, нет у тебя моментов, одну бросишь, залетает. Поэтому, я с вами не согласен, что мы куда-то отошли. Вот эти удаления в конце периода, они, наверное, не вытекали из того, что «Динамо» прям настолько добавило. Но они случились. 4 минуты в последних 12 минутах третьего периода — это много. Всего в одну шайбу мы вели. Имея таких мастеров, как «Динамо», конечно, из двух одно они реализовали.