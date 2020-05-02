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Андрей Скабелка возглавил «Локомотив»

13:46
Андрей Скабелка. Фото ХК "Барыс".
Андрей Скабелка. Фото ХК "Барыс".
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Новым главным тренером «Локомотива» стал Андрей Скабелка, сообщает официальный Twitter клуба.

Со специалистом подписан контракт сроком на три года. О полном составе тренерского штаба команды будет сообщено дополнительно.

Последним клубом 49-летнего белорусского специалиста был «Барыс». Ранее он также тренировал «Авангард», «Сибирь», «Торпедо», новокузнецкий «Металлург», «Торпедо» и сборную Белоруссии. В 2016 и 2019 годах признавался лучшим тренером Белоруссии.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hclokomotiv/status/1256532775970254850?s=20

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