Андрей Скабелка возглавил «Локомотив»

Новым главным тренером «Локомотива» стал Андрей Скабелка, сообщает официальный Twitter клуба.

ХК «Локомотив» сообщает о том, что новым главным тренером назначен Андрей Владимирович Скабелка. Со специалистом подписан контракт сроком на 3 года.



О полном составе тренерского штаба команды будет сообщено дополнительно. pic.twitter.com/QHdXbdUaEf — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) May 2, 2020

Со специалистом подписан контракт сроком на три года. О полном составе тренерского штаба команды будет сообщено дополнительно.

Последним клубом 49-летнего белорусского специалиста был «Барыс». Ранее он также тренировал «Авангард», «Сибирь», «Торпедо», новокузнецкий «Металлург», «Торпедо» и сборную Белоруссии. В 2016 и 2019 годах признавался лучшим тренером Белоруссии.