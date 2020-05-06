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Андрей Скабелка: «В мире только сборные России и Казахстана используют совмещение»

10:53
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Новый главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка заявил о желании возглавить сборную Белорусии. Ранее он работал с национальной командой Казахстана.

— Естественно, это моя страна, — приводит слова Скабелки «Прессбол». — Я здесь живу, работаю. Никогда не знаешь, что будет завтра. Даже в короткой перспективе сейчас непонятно, что происходит в мире. Единственное, совмещать посты в клубе и в сборной я больше не буду. Это большой объем работы. Везде надо заниматься на 100 процентов. Если ты работаешь в КХЛ, погружен в работу, в команду. Сборная идет параллельно, надо тоже быть погруженным. Всегда есть вероятность, что где-то не на 100 процентов это будет. Сейчас в мире только Россия и Казахстан используют совмещение. Везде, во всех странах в клубах и сборных отдельные тренеры.

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