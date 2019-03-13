Андрей Скабелка: "У "Авангарда" есть слабые места, которые "Барыс" попытается использовать"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка перед матчем второго раунда плей-офф КХЛ против "Авангарда" заявил, что у соперника есть слабые места, которые его команда постарается использовать.

- Мы провели четыре игры с "Авангардом" по сезону – и в начале сезона, и в конце его встречались, - приводит слова Скабелки Sports.kz. - Команда работает в таком агрессивном ключе. Много работает, мало допускает ошибок.

Мы с этой командой играли – три поединка сыграли вничью, в одном уступили, ведя в счете 3:0. Поэтому все поединки с этим соперником у нас были напряженными, достаточно равными. Поэтому я думаю, что здесь нюансы будут решать многое.

"Авангард", конечно, – сильная команда, но у нее есть свои слабые места, которые мы попытаемся использовать.

Первый матч между "Барысом" и "Авангардом" пройдет 14 марта в Астане.

Все о КХЛ - здесь