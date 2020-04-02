Андрей Скабелка: «Тревога началась, когда пошла волна вируса из Европы»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил выступление команды в прошедшем сезоне.

— Тревога началась, когда пошла волна вируса из Европы. Одно дело Китай — там все перекрыли, это далеко, и ты думаешь, что до тебя не дойдет, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ. — А когда перекинулось в Европу, в Америку, учитывая что у нас много легионеров... Понятно, что все переживали за своих близких, которые остались на родине. Но при этом я могу сказать точно: на тренировочном процессе ситуация никак не сказывалась. Все все понимали, все хотели идти дальше. Пока говорили, что можно продолжать тренироваться и играть, мы тренировались и играли, зная, что все находится под контролем соответствующих органов. Готовились до последнего, пока ситуация в мире не стала ухудшаться. В день, когда нам сказали, что снимаемся с плей-офф, по расписанию мы должны были заезжать в гостиницу, настраиваться на матчи...

— «Барыс» мог добиться больше, чем выход во второй раунд и вас, наверное, даже фраза «здоровье важнее» не особенно утешает?

— Конечно, обидно до слез. Готовились к плей-офф, столько к нему шли, учли опыт прошлого сезона, особенно его концовку. В этом году нам опять поставили матчи на Дальнем Востоке накануне плей-офф, но в итоге к плей-офф у нас не было травмированных, все находились в хорошей форме. Не берусь прогнозировать, как бы сложилась наша серия с «Сибирью», у истории нет сослагательного наклонения. Но то, что мы хорошо подготовились к этой серии и в целом к плей-офф — это факт. Очень расстроились, но не все в этой жизни зависит от нас.

— Если не брать в расчет это, какие эмоции у вас оставил прошедший сезон?

— Начать нужно с того, что непросто строить заново команду, когда в межсезонье теряешь столько лидеров. Естественно, поначалу не все шло гладко, пришли новые ребята, кто-то из них закрепился в составе, с кем-то пришлось расстаться. Первые два месяца ушли на понимание того, кто и какие роли будет выполнять. Но в этом и заключается тренерская, командная работа. Постепенно, от игры к игре, ты становишься сильнее, исправляешь ошибки, идешь дальше. Мы сработали здорово, ребята прогрессировали. Не у всех получилось, но в целом многие становились сильнее и физически, и ментально, примерили на себя уже другие роли. Если взять последние матчи в плей-офф, то и Антон Сагадеев, и Павел Акользин забивали решающие голы. Это значит, что ребята перестают быть только «подносчиками снарядов», они хотят быть заметными фигурами на льду. Нельзя и забывать, что работа в «Барысе» подразумевает одновременно и работу в сборной Казахстана. А домашний предолимпийский турнир стал большим разочарованием. Почему? Знаете, обычно, когда клуб хорошо идет в сезоне, это переносится и на сборную, учитывая, что 95% ее состава — из системы «Барыса». Но на сей раз этого не произошло. И то же самое в обратном направлении: сложно перестроиться на клуб, испытав со сборной такое фиаско, иначе это не назовешь. После таких игр тренер сборной должен сложить полномочия и подать в отставку, это справедливо и логично. Но у меня контракт с «Барысом», как я могу это сделать? Уходить из сборной — значит, нужно уходить и из «Барыса», но в КХЛ-то мы проводили хороший сезон, двигались к цели, которую наметили...