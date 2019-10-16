Андрей Скабелка: «Травмы мешают нам показывать тот хоккей, в который мы хотим играть»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча против рижского «Динамо» (3:4 ОТ).

— Второй матч дома не хватает в завершении хладнокровия, — приводит слова Скабелки официальный сайт «Барыса». — Второй матч делаем 40 и больше бросков. Хотя забили сегодня три гола, но и пропустили достаточно много. Сделали ошибки, которые стоили нам голов. Я думаю, еще эти травмы, которые пошли в последнее время, мешают нам показывать тот хоккей, в который мы хотим играть. Но мы через это пройдем и станем сильнее.

— У команды был хороший выезд. Что же мешает выигрывать дома?

— В первой игре нам помешала недостаточная концентрация при завершении у ворот. Сегодня мы забили три, и нужно было пропустить хотя бы на одну меньше.

— Максим Мусоров сегодня выходил в большинстве. Как Вы оцениваете его потенциал?

— Раз мы его ставим в большинстве, значит мы видим в нем большой потенциал. Он играл хорошо в Молодежной лиге, он умеет играть в большинстве. И не его вина, что эти смены не закончили голами. Максим — хороший, перспективный хоккеист.

— Как оцените игру Алихана Асетова?

— У нас нападающий забил два гола. При том, что большая группа нападающих за 16 игр ни одного не забила. И это при его игровом времени, я точно не смотрел, но, наверное, около 12-14 минут. Конечно, он — молодец.

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