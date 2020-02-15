Андрей Скабелка: «Шестой матч у большей части команды за 10 дней»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка после победы над «Сочи» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи. Игра прошла в Нур-Султане.

— Спасибо болельщикам — почти полный стадион был, очень приятная и хорошая атмосфера, — приводит слова Скабелки пресс-служба «Сочи». — У нас был шестой матч у большей части команды за 10 дней. Поэтому, конечно, ребятам спасибо за то, что нашли в себе силы сыграть такой матч. Единственный момент, сегодня игра в большинстве немножко расстроила. Думаю, есть на это свои причины, которые не буду сейчас озвучивать. Тем не менее, хочу ребятам сказать большое спасибо за этот матч и поблагодарить болельщиков за поддержку.