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Андрей Скабелка: «Шансы были и у «Металлурга», и у нас, но нам повезло немного больше»

22:19
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Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча первого раунда плей-офф КХЛ против «Металлурга» (2:1 ОТ).

— Тяжелый матч, — приводит слова Скабелки официальный сайт КХЛ. — В целом, я думаю, и мы, и «Металлург» больше готовились в серии к таким матчам, чем к тем, которые прошли в Нур-Султане. Имею ввиду количество голов. Шансы были и у «Металлурга», и у нас, но нам повезло немного больше. Мы тоже немного освежили состав сегодня.

Почему сделали ставку на Паскуале? Мы коллегиально принимаем решения с тренером вратарей. Сегодня решили так.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/03/05/466965.html

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