Андрей Скабелка: «Потусторонние силы вмешивались в ход матча»
22:05
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3). Специалист заявил, что в ход игры вмешивались «потусторонние силы».
— Хороший матч провели. Начало где-то было за «Металлургом», но, в принципе, мы весь матч играли здорово, контролировали игру, — сказал Скабелка во флэш-интервью после матча. — Но иногда потусторонние силы вмешивались в ход матча.
— Потусторонние силы — это...
— Я все сказал.
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