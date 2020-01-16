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Андрей Скабелка: «Потусторонние силы вмешивались в ход матча»

22:05

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3). Специалист заявил, что в ход игры вмешивались «потусторонние силы».

— Хороший матч провели. Начало где-то было за «Металлургом», но, в принципе, мы весь матч играли здорово, контролировали игру, — сказал Скабелка во флэш-интервью после матча. — Но иногда потусторонние силы вмешивались в ход матча.

— Потусторонние силы — это...

— Я все сказал.

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