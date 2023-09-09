Скабелка: «Много у «Барыса» было брака в матче с «Авангардом», не держалась шайба в зоне атаки»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка оценил игру команды в матче с «Авангардом» (1:4) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«Достаточно много у нас было брака, не держалась шайба в зоне атаки, мало времени проводили там. Три первые игры были интересные, хорошие. Хорошая обстановка в команде. Сегодняшний матч, наверное, из четырех по качеству самый не очень. А так, начало сезона. Ну а конкретно сегодня сказалось отсутствие Скленички с Грантом. Надеюсь, они выбыли только на ближайшие пару игр, не больше», — приводит слова Скабелки сайт лиги.

«Авангард» одержал победы во всех трех стартовых матчах сезона и занимает четвертое место на «Востоке» (6 очков). «Барыс» находится на 11-й строчке (2 очка).