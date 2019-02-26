Андрей Скабелка - о матче с "Торпедо": "Создавали моменты, но реализация хромала"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после стартового матча первого раунда плей-офф КХЛ против "Торпедо" (4:1) заявил, что у его команды хромала реализация. Он также добавил, что хоккеисты допустили пару неприятных моментов на контратаках.

- Непростая игра, непростое начало было, - приводит слова Скабелки официальный сайт "Барыса". - Опасались мы после этого выезда, что состояние не самое лучшее будет. Так, в принципе, и получилось, где-то сказалось волнение. Создавали моменты, но реализация хромала. Удалось нам все же выбежать из этой дальневосточной поездки.

В третьем периоде прибавили в движении и в созидании. Поэтому, наверное, такой счет, хотя пара неприятных моментов была на контратаках. Счет 1-0, идем дальше, готовимся к следующей игре.

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