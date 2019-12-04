Андрей Скабелка: «Ни один тренер не откажется от усиления, но сделать это уже очень проблематично»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (2:4).

— Я думаю, что мы сегодня играли неплохо. Но «Йокерит» оказался сильнее нас, команда достаточно мастеровитая, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — И те немногочисленные ошибки, которые мы сегодня допустили, они превратили в голы. Ну и, конечно, когда ты имеешь численное преимущество, матчи выигрываются. А мы сегодня практически матч проиграли, имея численное преимущество. Пропустили вместо того, чтобы дожимать соперника. Дали возможность «Йокериту» довести матч до победы. Тем не менее, ребята сражались, бились до конца, это можно выделить как положительный момент. До конца мы могли спасти хотя бы одно очко. Получилось, как получилось. Восстанавливаемся, готовимся к «Сочи».

— Планируется ли подписание новых игроков?

— У нас хорошая команда, она достаточно хорошо укомплектована. Конечно, ни один тренер не откажется от усиления. Но на сегодняшний день это сделать уже очень проблематично. Середина сезона, и все хорошие игроки при деле. У нас свои ребята прибавляют в большинстве. Даже на фоне «Йокерита» достойно смотрелись. Та же тройка Сагадеева с Гурковым и Петуховым много доставила хлопот, и они помогли нам зацепиться за матч. Заработали удаление, мы забили второй гол и могли спасти игру.

— Каково физическое состояние у Блэкера и Асетова?

— Блэкер завтра начнет тренироваться, не знаю, как насчет поездки. У Асетова нормальное состояние. Возможно, в следующей игре подключим его в состав.

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