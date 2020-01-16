Андрей Скабелка: «Незасчитанный гол придал импульс «Металлургу»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (4:3).

— Начало матча было за «Металлургом». Эдди Паскуале здорово помог нам, наверное, минут семь-восемь первых, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — Затем удалось выровнять игру. Второй и третий период здорово команда двигалась. Использовали те моменты, которые создали. Концовку, конечно, немного смазали этими голами. Незасчитанный гол придал импульс «Металлургу». Хорошо, что мы выиграли эту игру. Непростая четвертая игра за шесть дней. Могу только выразить благодарность команде. И, конечно, хочу поблагодарить болельщиков, которые здорово нас поддерживали, помогали нам.

— Андрей Владимирович, скажите, почему сегодня не было Шевченко?

— Приболел немного, вирус какой-то.

— На выезд поедет?

— Конечно.

— Накануне Матча звезд сегодня были голы такие внезапные. Когда ото льда попадает под перекладину или двойной рикошет. Какой бы Вы назвали самым внезапным?

— Что значит внезапный? Может, это для болельщиков так. У нас это все проговаривается. Мы, тренеры, всегда просим бросать как можно больше в сторону ворот. Там трафик, и она может залететь любая. Я не думаю, что это неочевидные или какие-то нелепые голы. Это — рабочие голы, которые одной команде импульс придают, а вторую чуть-чуть «прибивают».

— Сочетания пар защитников уже с прицелом под сборную?

— На самом деле, нет. Мы даже пока не думаем об этом. Я думаю, что последние два матча, которые будут домашние перед квалификацией, наверное, там мы что-то подумаем. Сейчас это просто наше решение было.