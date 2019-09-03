Андрей Скабелка: «Не сказал бы, что движение понравилось. Было движение»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка остался недоволен игрой команды в матче против «Адмирала» (1:3).

— Конечно, мы не можем быть довольны стартом, потому что мы проиграли, — цитирует тренера официальный сайт «Барыса». — Но если по игре говорить, наверное, было движение. Достаточно много мы играли в зоне соперника. Были моменты, но где-то вратарь помог, где-то наше мастерство подвело. Во второй половине второго периода потеряли концентрацию, начали удаляться. Практически половину периода играли в меньшинстве, за что соперник нас и наказал. Сделаем работу над ошибками и будем двигаться дальше.

— Вы сказали, что понравилось движение. Но временами казалось, что это движение какое-то сумбурное.

— Я не сказал, что движение понравилось. Было движение. Но мы можем и будем играть быстрее. Первая игра, и наши сочетания, как мы начинали предсезонку, и как мы играем сейчас, они разные. Добавились Роман Старченко и Эрик Тангрэди, и все сочетания нам пришлось немного поменять. Рабочий процесс.

— Несмотря на поражение довольны ли игрой Паскуале и обороны в целом?

— Еще раз скажу, мы достаточно много играли в зоне «Адмирала». А когда ты столько играешь чужой зоне и не забиваешь, то любая контратака опасна. Их было не так много, всего 12 или 14 бросков пропустили по своим воротам.

— В конце игры начали менять сочетания. Можно сказать, что нынешние сочетания были не совсем удачными?

— По одной игре не стоит делать каких-то выводов, удачные они или неудачные. Все мастера, все умеют забивать, сегодня не получилось. Естественно, когда ты проигрываешь, и время матча подходит к концу, ты пытаешься что-то сделать. Поэтому и были смены сочетаний.

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