Андрей Скабелка: «Когда выигрываешь с разницей в одну шайбу, значит, что команда сработала»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Конечно, это была тяжелая игра, — цитирует Скабелку официальный сайт уфимского клуба. — У «Салавата» много мастерства, команда здорово играет не только в атаке, но и в защите, плюс хороший вратарь, поэтому было сложно обороняться и забивать. Когда ты выигрываешь с разницей в одну шайбу, это значит, что команда сработала. Могу только поблагодарить ребят за самоотверженность и за победу, которую мы добыли в Уфе.

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