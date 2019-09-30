Андрей Скабелка: «Хелевки в команде больше не будет»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча с «Куньлунем» (2:5).

— Не удалось нам в полной мере подготовиться к матчу. Соперник здорово катался и прессинговал все 60 минут. Были у нас хорошие отрезки в игре, были и не очень хорошие. Третий период остался полностью за «Куньлунем». Отсюда и наше поражение, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса».

— Андрей Владимирович, когда мы увидим в составе Бойда, Сведберга и Орехова?

— Нескоро.

— Как Вы оцениваете игру Хелевки?

— Очень слабо. Я думаю, его в команде больше не будет.

— Когда Асетов вернется в состав первой команды?

— Мы подумаем, возможно, в следующем матче. У Алихана был непростой период летом. Он сейчас восстановился, поэтому, возможно, в следующем матче.

— К кому в команде у Вас еще есть претензии?

— У нас не все с командой прошли предсезонный сбор ввиду разных причин. Кертис пропустил полгода, Роман Старченко также. Эрик Тангрэйди влился к нам только в конце августа. У этих ребят проходит пока такая акклиматизация. К Роману это в меньшей степени относится, он не играл, но прошел в полной мере физический сбор, получил нагрузку. Все ребята стараются, нужно, чтоб каждый был лидером. Непросто заменить тех ребят, которые ушли.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков