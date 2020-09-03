Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (7:2).

— Приятно начинать сезон с победы. Тем более, с домашней, — приводит слова тренера сайт ярославцев. — Это важно. Хочу поблагодарить команду и болельщиков. В это непростое время мы чувствовали поддержку. Думаю, что все соскучились по такой обстановке. Пока нельзя заполнить всю арену, но мы рады, что хотя бы такое количество может быть на матчах. По игре — с нашей стороны было неплохое движение. На счет не хотим обращать внимание. Ребята неплохо двигались, были эмоции, были хорошие голы.

— Летом вы говорили, что философия «Локомотива» — «пять в атаке, пять в обороне». Насколько сегодняшний матч соответствовал этому?

— Мы неплохо отработали и в атаке, и в обороне. Понятно, что работы еще очень много. Но ребята все эти моменты неплохо воплощают в жизнь.

— Почему сегодня был сделан выбор в пользу Ильи Коновалова?

— Есть тренерская интуиция, плюс мы каждый день видим ребят на тренировках. Исходя из этого выбираем хоккеистов на конкретную игру.

— После такого крупного счета не будет недонастроя?

— Не думаю. Главное — победа, а с каким счетом, не так важно. Даже если бы выиграли с другим счетом, радость от победы была бы такой же.