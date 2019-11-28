Андрей Скабелка: «Это третья игра с «Автомобилистом», многое уже сказано»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча против «Автомобилиста» (2:1 ОТ).

— Это третья игра с «Автомобилистом», многое уже сказано, — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ. — Если в первых двух играх хоккей был таким, в какой хотели бы играть и мы, и «Автомобилист», то сегодня мы постарались не дать «Автомобилисту» столько возможностей для контратак. Спасибо ребятам, что справились с этим. Да, мало голов. Но никто не хотел уступать, больше на оборону сделали акцент. Выиграли — спасибо команде за победу.

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