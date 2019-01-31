Андрей Скабелка: "Думаю, штраф Кормье отменят. Мы уже превращаем хоккей в футбол"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:3) отметил, что команда создала достаточно моментов, чтобы зацепиться за одно очко.

– Отличный матч. Был отрезок, с которым не совсем все справились, - приводит пресс-служба "Барыса" слова Скабелки. - Здорово команда играла, отличное движение. И создали мы моментов, наверное, достаточно, чтобы зацепиться за одно очко. Но, как получилось, так получилось. Конечно, хочу поблагодарить болельщиков, обстановка была шикарная, поддерживали все игру, очень понравилось.

– С Патрисом Кормье уже разговаривали? И будут ли какие-то санкции применены за это удаление?

– Я надеюсь, что завтра нам расскажет КХЛ о всех этих санкциях. Я думаю, что этот штраф отменят и дадут за симуляцию. Мы уже немного превращаем хоккей в футбол.