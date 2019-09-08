Андрей Скабелка: «Десять часов летели с улыбками»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча против «Куньлуня» (0:1).

— Игра, конечно, вязкая, лед плохой. Понятно, что на улице сорок градусов жары, не совсем привычно в такую погоду играть в хоккей, но это не как оправдание, а как констатация факта, — приводит слова тренера официальный сайт команды из Китая. - По игре... Тяжелая игра была. Первый период, наверное, равный. Во втором у «Куньлуня» моментов было, конечно, побольше. Сбились мы на индивидуальную игру, отошли от своего плана и пропустили гол, но могли и больше пропустить. В третьем периоде команда немного перестроилась, перевели игру в зону соперника, создали достаточно, наверное, моментов для того, чтобы сравнять счет и выиграть. Бросили в створ десять раз, а нам ни одного не бросили. Но если ты не забиваешь ни одного гола, то, скорее всего, ты проигрываешь. Так и получилось. Готовимся в завтрашней игре.

- Вы уже немного сказали об условиях, а как долетели?

- Отлично. Десять часов летели с улыбками. Приняла нас сорокаградусная жара тоже очень хорошо. А в остальном все по-хоккейному.

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