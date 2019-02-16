Андрей Сидоренко: "На воздухе совсем другая атмосфера, но немножко громко"

Главный тренер минского "Динамо" Андрей Сидоренко прокомментировал поражение от рижского "Динамо" (1:3) в рамках Winter Ice Break, матча на открытом воздухе.

- Праздник удался. Очень хороший матч, - заявил Сидоренко. - Никто не хотел уступать. Несмотря на проблемы с составом, мы играли на победу. Допустили несколько ошибок, но имели возможность забить.

Чувствовалась атмосфера праздника. На воздухе совсем другая атмосфера, но немножко громко, тяжело было установки давать.

Энроту мы пошли навстречу. Он хочет продолжить сезон, поэтому поедет в Швецию. Но в будущем сезоне Юнас хочет играть в минском "Динамо".