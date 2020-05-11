Андрей Сергеев: «Не стал даже думать и сразу согласился на контракт «Динамо»

Защитник Андрей Сергеев прокомментировал свой переход в московское «Динамо».

— Последние пять сезонов ты провел в «Нефтехимике», где начиналась твоя карьера. Сложно уходить из родного клуба?

— Сложно? Я думаю, это здесь не подходит. Скорее, я испытываю сентиментальные чувства, — цитирует игрока официальный сайт бело-голубых.

— Были предложения от других клубов, кроме «Динамо»?

— Не в курсе. Агент сказал про «Динамо». Я не стал даже думать и сразу согласился, ведь клуб каждый год претендует на Кубок Гагарина. Тут сильнейший состав, традиции и все условия для роста.

— Ты уже играл под руководством Владимира Крикунова. Что можешь сказать о нем, как о тренере?

— Строгий, системный, супер опытный тренер. Может сказать тебе все в лицо, если что-то не устраивает.

— Год назад стан бело-голубых пополнил Дмитрий Огурцов, который тоже тебе хорошо знаком. Какие у вас с ним взаимоотношения?

— Дима хороший добрый парень, но, честно говоря, давно с ним не общались.

— Новый клуб — новый вызов. Твои ожидания от предстоящего сезона?

— Я считаю, у нас в клубе одна цель — Кубок Гагарина! Буду отдавать все силы ради этого.