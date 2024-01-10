Андрей Сафронов назначен руководителем спортивной школы «Динамо»
Бывший генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов назначен на пост директора спортивной школы бело-голубых.
«Сегодня Андрей Николаевич Сафронов назначен директором нашей спортивной школы», — приводит ТАСС слова пресс-службы «Динамо».
60-летний Сафронов занимал пост генерального директора «Динамо» с 2010 по 2017 год. С апреля 2014 года по май 2015 года он являлся генеральным менеджером сборной России по хоккею.
Источник: ТАСС
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|26
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|23
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|8
|Динамо Мн
|47
|21
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|Куньлунь РС
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|16
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|Витязь
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|15
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|36
|34
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15.01
|10.01
|12:00
|
Амур – Сибирь
|1 : 4
|10.01
|12:30
|
Адмирал – Авангард
|1 : 2
|10.01
|19:00
|
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