Андрей Сафронов назначен руководителем спортивной школы «Динамо»

Бывший генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов назначен на пост директора спортивной школы бело-голубых.

«Сегодня Андрей Николаевич Сафронов назначен директором нашей спортивной школы», — приводит ТАСС слова пресс-службы «Динамо».

60-летний Сафронов занимал пост генерального директора «Динамо» с 2010 по 2017 год. С апреля 2014 года по май 2015 года он являлся генеральным менеджером сборной России по хоккею.