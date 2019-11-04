Андрей Разин: «Жалко, что у нас столько народу в сборные едет»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин после поражения от «Ак Барса» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал, как будет строиться подготовка команды во время перерыва на матчи сборных.

— Болельщики вывесили плакат «Идите и бейтесь» — к этому у меня претензий к команде нет, — цитирует тренера официальный сайт «Северстали». — Все игры, которые мы провели, — все бились, цеплялись. Сегодня, как и во многих других матчах, которые мы проигрывали, у нас были моменты, мы могли переломить игру. Но нам не хватает эмоционального всплеска, который нашей молодой команде придал бы уверенности. В этом плане есть над чем поработать. Но это именно психология. На тренировках иногда проходят красивые комбинации, голы, но в игре, к сожалению, все по-другому.

Хотелось бы ребятам пожелать отдохнуть и с новыми силами выдать победный отрезок.

— Команда мало забивает, но вы практически всегда используете одни и те же сочетания нападающих. Почему не тасуете их?

— Мне кажется, я тасую их очень сильно. Иногда с бумажкой стою и хочу этого и этого поменять... Защитников всех перепробовал. Сегодня у Хабарова игра получалась, и он очень много времени провел в большинстве. Трубачев — Вовченко — Гераськин — они забивают, четвертым нападающим к ним тоже кого только не использовал. Кодолу с Морозовым менял краями, подставлял к ним Алексеева. Больше просто нет хоккеистов. Только Неволин, Грачев и Бодров — оборонительный центральный нападающий.

— Какие планы у команды на международную паузу? Пойдет ли она на благо команде?

— Жалко, что у нас столько народу в сборные едет. Я, конечно, желаю им успехов и удачи. Сборная — это перезагрузка, другой хоккей — более быстрый. Но ребятам бы отдохнуть. Мы команде сейчас даем три выходных, чтобы они пришли в себя, подумали. Или, может быть, наоборот, чтобы покатались на лыжах, вместо коньков. А в сборной ребята еще нагрузятся. Будем работать с теми, кто есть. Мы дадим им нагрузочный цикл. Нам, кроме как ногами побеждать, особо мастерства не хватает. Нам нужно переработать соперника, чтобы у нас было минимум в два раза больше моментов.

— Из «Алмаза» кого-то будете привлекать к тренировочному процессу?

— Сейчас мы Неволина подтянули. Рогов все время с нами. Кто-то был на сборах. Мы определились с лимитчиками, сейчас опять дадим шанс и посмотрим на них.

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