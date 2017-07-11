Андрей Разин: "Зарипов может попасть на Олимпиаду, но это будет зависеть от его формы"

Бывший тренер "Югры" и "Автомобилиста" Андрей Разин не сомневается в том, что нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов может попасть в состав сборной России на Олимпийские игры. По словам специалиста, это будет напрямую зависеть от формы форварда.

- Было ощущение, что Данис уже давно хотел вернуться в Казань, - приводят "Известия" слова Разина. - Насколько я знаю, у него там бизнес и полно друзей. Не думаю, что это сыграло главную роль в его возвращении, но все же стало существенным фактором. А в спортивном плане Зарипов провел в "Ак Барсе" лучшие годы своей карьеры. Все понимают, что он подписал контракт на два года, после которых закончит карьеру игрока. Сделать это в клубе, которому ты отдал большую часть жизни, - отличный вариант.

Данис - универсальный игрок. Он ведь играл в "Магнитке" не только с Мозякиным и Яном Коваржем. Были ситуации, когда Воробьев ставил его в другую тройку - Зарипов и там не затерялся. Он - забивной форвард. Несмотря на свой возраст, ему все равно удается найти ту точку, где можно поймать отскок, принять решение в доли секунды и забросить шайбу.

С учетом того, как Зарипов играл в последнем плей-офф, попасть на Олимпиаду он может. Конечно, там скорости будут повыше, поэтому все будет зависеть от формы Даниса. Лишь бы не замучили травмы, но отметать кандидатуру Зарипова я бы пока не стал. Кубок Гагарина нынешнего года это доказал. Данис там забил голов больше Евгения Дадонова, Вадима Шипачева и Ильи Ковальчука.