Андрей Разин: «Я тренер, а не экстрасенс»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:3).

— У меня было другое видение этой игры. Мы очень плохо играли первый период и выиграли, хорошо играли второй, где единственная ошибка привела к голу в наши ворота, — цитирует тренера официальный сайт «Северстали». — Две полуошибки, когда мы пропускали второй гол: после неточной передачи в своей зоне, получился проброс и проигранное вбрасывание. Удаление, которое мы получили, было очень глупое, рикошет, который привел к третьей шайбе в наши ворота. Значит, где-то недоработали, недонастроили команду. Сетовать на везение или невезение смысла нет. Лишний раз хочется извиниться перед болельщиками за результат. Опять только собрали их, только они начали хорошо за нас болеть, а результата нет.

— Второй матч подряд заявляете на игру Грачева и Рогова, но не даете им игрового времени. Почему?

— Это глобальный вопрос. Мы стараемся как можно больше привлечь в команду местных молодых ребят, но на данном этапе сегодня мы им шансов не дали, как и в прошлом матче. В прошлой игре мы выиграли, и у вас не было вопросов, а сегодня мы проиграли, и у вас они появились.

— Череповецкая молодежь в текущем сезоне не соответствует уровню КХЛ?

— Я не так сказал. Я сказал, что на данный момент мы не дали им шансов сегодня.

Когда я пришел в команду чуть больше года назад, такие фамилии как Кодола, Кудако, Гераськин, Хабаров практически были неизвестны. Кодола практически не попадал в состав, Кудако был известен голом в свои ворота, Гераськин был лимитчиком, Хабарова вообще не было в команде. Сейчас Кодола и Кудако регулярно попадают в Олимпийскую сборную. Недалек тот день, когда позовут Гераськина. По Хабарову я уже разговаривал с генеральным менеджером сборной. Он уже должен был поехать в сборную в минувшую паузу вместо Кудако, но по не хоккейным причинам не поехал. Это все работа нашего тренерского штаба для местной молодежи, которая делает большие шаги.

За год, который мы здесь, команда поменялась практически вся, за исключением местных игроков. Помимо тех, кого я перечислил, остались Трубачев, Монахов и Вовченко. И если взять по фамилии каждого, то, кроме Бодрова и Трубачева, каждый из хоккеистов прогрессирует.

Грачев тоже делает большие шаги, но, правда, бывает так, что он совершит два шага вперед и два назад. На данный момент у него три шага назад. Он должен разобраться в своей голове, и, как говорит один тренер, «развернуть пальчик на себя» и пахать, и ждать своего шанса. Рогов тоже очень талантливый хоккеист, он набрал очко за результативность в КХЛ, получал игровое время, но сейчас он регрессирует. С ним ведутся индивидуальные беседы, его поддерживают, подбадривают, «подпинывают». Но, к сожалению, его развитие остановилось. Других лимитчиков у нас, к сожалению, нет. Приходится ставить их, прикрыв свое заднее место, вдруг, кто-то травму получит. Сегодня у нас было шесть защитников, потому что Хабаров заболел, и мы решили поберечь его здоровье.

Еще есть много факторов нашей работы с местными воспитанниками, которые получают очень много шансов. Например, вратарь Шостак. В какой бы еще команде он получил бы шанс сыграть против СКА, я думаю, что ни в какой. Шугаев приехал, тоже получил шанс, к сожалению, заболел. Жирнов приехал сыграл игру и заболел.

— Совпадение, что и Шугаев и Жирнов заболели после игр?

— Я тренер, а не экстрасенс. Совпадение это или куклу Вуду кто-то тыкает, я не знаю.

— Грачеву и Рогову сейчас было бы полезнее находиться с командой КХЛ или играть в ВХЛ?

— Естественно, полезнее было бы им играть. Они сейчас садятся в поезд и едут быстрее играть за вторую команду, потому что сегодня ничего не сыграли, а они лимитчики.

У нас есть лимитчик Хабаров, который играл бы даже если не был бы лимитчиком, но у нас нет ни одного человека, кто был бы вторым. Мы перепробовали Федорова, Чижикова, Неволина. Только Казаков нас удовлетворял, пока не получил травму и выбыл до конца сезона. Он был с нами на предсезонке, и пока он дошел до того уровня, что детский хоккей и взрослый хоккей — это совершенно разные вещи, он чуть-чуть закрыл нам эту позицию.

Я бы с удовольствием всех «алмазовцев» выпустил и играл бы ими, но результат спрашивают с меня. А развивать молодых... вы проверьте статистику игрового времени по сколько они в том году играли и сколько сейчас.