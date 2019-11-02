Андрей Разин: «В очередной раз мы имеем много моментов, но забиваем один гол»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин оценил игру команды в матче с «Витязем» (2:1).

— В очередной раз мы имеем много моментов, но забиваем один гол, но с другой стороны стабильность — признак мастерства, поэтому будем работать над тем, чтобы выиграть 1:0. Ну это шутка, конечно. К ребятам претензий нет, работают, стараются. Надеемся, что голы придут, придут и победы, — цитирует тренера официальный сайт «Витязя».

— Когда выйдет на лед Марковин? Что с ним?

— У него порез был. Яковлев и Марковин, после перерыва выйдут. Будет усиление.

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