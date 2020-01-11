Андрей Разин: «В матче против «Йокерита» мы контролировали игру, удалось забить две шайбы в большинстве»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (5:2).

— Мы контролировали игру, удалось забить две шайбы в большинстве, — приводит пресс-служба КХЛ слова Разина. — Очень хорошо, по плану, отыграли третий период, плюс забили красивый пятый гол, что придало команде дополнительной уверенности. Ребята молодцы! С победой!

«Северсталь» победила «Йокерит» впервые с 2016 года. Ранее череповецкая команда проиграла девять подряд встреч против финского клуба.